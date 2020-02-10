Hayalet uçaklar sahiplerini beklemeye devam ediyor

Atatürk Havalimanı'nda 12 uçak kaderine terk edildi.

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 4 Nisan 2019’da sivil uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar sahiplerini bekliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından terk edilen uçakların sahipleri tarafından alınması için tanınan 30 günlük süre ağustos 2019 sonu itibariyle dolmuştu.

Tanınan süre içerisinde bir uçak başvuru sonucu sahibine teslim edildi.

Havalimanında bulunan uçakların ihale süreçleri devam ediyor.

Hurdaya ayrılan hava araçları için yapılacak değer tespit çalışmalarının ardından uçakların açık arttırma ile satışa çıkacak.

İhale ile satılacak hava araçlarının üzerinde bulunan ipotek ve haciz bedeli de fiyata eklenecek. Satıştan itibaren 5 yıl içinde uçakların hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek.

Bu süre zarfında herhangi bir müracaatın olmaması durumunda uçakların satışından alınan söz konusu bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kasasına girecek.