Havaya ateş etti

Aynı evde birlikte kaldığı kardeşi S.Y’yi (E-34) kendisini önceden darp ettiği gerekçesiyle korkutmak maksadıyla adına kayıtlı av silahı ile havaya bir el ateş eden alkol tesiri altındaki abi Mehmet Akın Yücel (E-46) polis tarafından tutuklandı.

Suçunu kabul eden ve hakkında yürütülen soruşturma tamamlanan zanlı teminat duruşması için Gazi Mağusa Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, zanlı Mehmet Akın Yücel'in, ileride görülecek davasında hazır bulunmasının temini için yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 bin TL nakdi teminat yatırılması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Zanlı teminat şartlarını yerine getiremezse, 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilecek.