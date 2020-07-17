Hava Sıcaklıkları İç Kesimlerde 39, Sahillerde 35 Derece Olacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde en yüksek 39 derece, sahillerde ise 35 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava yarın açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazar ve pazartesi açık ve az bulutlu, salı ve çarşamba günleri açık, perşembe ve cuma günlerinde de açık ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.