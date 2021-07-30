Hava Sıcaklığı zirveyi görecek

Alçak basınç sisteminin etkisiyle genellikle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede hava sıcaklıkları 43 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40-43, sahillerde ise 36-39 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.