Hava sıcaklığı en çok kaç dereceye kadar çıkacak?

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Hava sıcaklığı en çok kaç dereceye kadar çıkacak?
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Hava sıcaklığı en çok 41 dereceye kadar çıkacak

23 Ağustos’a kadar hava sıcaklığı en çok 41 dereceye kadar çıkacak.

KKTC’nin 17-23 Ağustos tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 38-41 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarından itibaren 1 haftalık süre içerisinde açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41 derece ve sahillerde 34-37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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