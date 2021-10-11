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Hava sıcaklığı 30-33 derece!

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Hava sıcaklığı 30-33 derece!
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Ilık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede Çarşamba günü üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak ve yer yer kısa süreli sağanak görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ekim döneminde beklenen hava durumuyla ilgili raporuna göre, hava sıcaklığı 30-33 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Hava yarın açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı ve az bulutlu; Çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, sonraki günler ise parçalı ve az bulutlu veya açık az bulutlu geçecek.

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Kamera kayıtlarından tespit edildi
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