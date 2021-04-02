Hava durumu raporu açıklandı

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren havanın açık az bulutlu olacağını, hava sıcaklığının hafta içinde 29 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hafta boyunca bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri soğuk ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre yarın hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu doğu kesimler sağanak yağmurlu olacak, haftanın diğer günleri ise yağmur beklenmiyor, havanın az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri İç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22, diğer günlerde ise 26 - 29 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.