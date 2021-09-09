Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi 10 – 15 Eylül tarihleri arasında iç kesimlerde sıcaklığın 33-36 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolayında seyredeceğini açıkladı.

Rapora göre, ilgili tarihlerde bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık ve az bulutlu; Cumartesinden 15 Eylül’e kadar ise açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

Bu tarihlerde genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.