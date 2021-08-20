Hava 40 Derece Dolaylarında Seyredecek

Hava sıcaklığı hafta boyunca 40 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yayımlanan 21 - 27 Ağustos tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, yarın öğle saatleri parçalı az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 - 40 derece ve sahillerde 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.