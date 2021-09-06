Hatay-KKTC deniz otobüsü seferlerinin izin belgesi alındı

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Hatay-KKTC deniz otobüsü seferlerinin izin belgesi alındı
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KKTC ve Hatay’ın turizmi ile tanıtımına katkı sağlayacak Hatay Deniz Otobüsü(HADO)’nun izin belgesi alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Genel Sekreter Yardımcıları Metin Açık ve Bülent Ok ile Ulaşım Daire Başkanı Nuri Baycan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden HBB  şirketi olan Hatay Ulaşım ve Turizm A.Ş. adına aldığı Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi‘ni Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş’a sundu.

HBB yetkilileri Başkan Savaş’a konu ile ilgili bilgi verirken, HADO ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yolcu taşımacılığının KKTC’deki pandemi kısıtlamalarının sona ermesinden sonra başlanabileceğini açıkladı.

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