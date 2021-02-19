Hatalı karar Resmi Gazete’de yayımlandı, sonra kaldırıldı

Başbakanlığın “kurul toplantısı olmadığını” açıkladığı dünkü “Bakanlar Toplaşması” sonrası, akşam saatlerinde Resmi Gazete’de bir dizi karar yayımlandı.

Yayımlanan kararlar arasında, “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü” olarak isimlendirilen ve turizm sektöründe çalışanlara yönelik Aralık 2020 tarihli 1500 TL’lik ödemeleri içeren karar da bulunuyordu.

Ancak söz konusu karar, “hatalı” yayınladı, daha sonra geri çekildi ancak pek çok turizm sektörü çalışanı soluğu ‘boş yere’ dairelerde aldı.

BARÇIN: "GEREKLİ KARARNAME YAYIMLANMADIĞI İÇİN, DÜN AÇIKLANAN KARAR HATALI"

Konuyu Kıbrıs Postası’na anlatan aktivist-ekonomist Devrim Barçın, hükümetin, Aralık 2020 tarihli 1500 TL’lik ödemelerin işçilerin hesabına yatırılacağını açıkladığını ancak bu işlemin gerçekleşmesi için gerekli kararnamenin yetiştirilemediğini ve yayımlanmadığını, bu nedenle de yürürlüğe girmediğini ifade etti.

Kıbrıs Postası