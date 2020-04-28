Hastanenin camlarını indirdi, kendini kesti

Lefkoşa'daki Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 45 yaşındaki A.B. isim kısaltmalı bir şahıs, hastanenin giriş kapısındaki camları indirdi, kendini kesti.

Söz konusu şahsın, bugün saat 11.00 sıralarında hastaneye gittiği, istediği ilacı doktorun kendisine yazmadığı gerekçesi ile sinirlenerek hastanenin giriş kapısının camına tekme atmak suretile kırarak hasara uğrattığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıkalmada, A.B. isim kısaltmalı şahsın hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

A.B.'nin, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta olmadığı da öğrenildi.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, 14:23