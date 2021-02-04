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Hastane personel eksikliği nedeniyle tam kapasite çalışmıyor
KKTC
04 Şubat 2021 Perşembe 13:25
Rekor vakalar ve bulaşın artma hızı
sağlık
sistemini iflasa doğru sürüklüyor.. Yeni doktorlar göreve başladı ancak doktor dışında da eksik personel var.
Özellikle de
hemşire
eksikliği ciddi boyutta.
Personel eksikliği nedeniyle sistem tam kapasite çalışamıyor.
Acil Durum Hastanesi (
Pandemi
hastanesi)’nin kapasitenin dolduğu ifade edilse de, aslında gerçek bu değil…
A-B-C olarak üç bloktan oluşan pandemi hastanesinde şu an iki blok hizmet verebiliyor…
Personel eksikliği nedeniyle A blok açılamıyor.
SESKIBRIS’ın elde ettiği bilgilere göre özellikle hemşire eksikliği nedeniyle üçüncü blok açılabilmiş değil.
Hemşire istihdamı sözü verilse de henüz yeni hemşireler alınmış değil, o nedenle A blok kapalı kalmaya devam ediyor.
Sağlık sisteminde acil olarak sadece hemşire değil, sağlık görevlisi hatta şoför ihtiyacı dahi var. Ancak bu noktalardaki eksiklikler de henüz giderilebilmiş değil.
Yoğun bakımda ise şu an itibarıyla 13 hasta var, 10 yatak ise boş durumda..
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Çorum
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Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
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Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
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