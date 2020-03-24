Hasta Tipi Değişiyor: Koronavirüs 40'lı Yaşlardakilerde Yaygınlaştı

Avrupa ve ABD'den gelen yeni veriler, genç yetişkinlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sanıldığı kadar dayanıklı olmadığını ortaya koydu.

Dörtte biri 19-50 yaş arasında

Bloomberg'in internet üzerinden istatistik verileri sunan "Statista" şirketine dayandırdığı haberinde, Avrupa'da yeni tip koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da 28 bin vakanın neredeyse dörtte birini, 19-50 yaş grubundakilerin oluşturduğu belirtildi.

ABD'de 705 hasta 20-44 yaş arasında

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verileri de ülkede 2 bin 500 kadar yeni tip koronavirüs vakası arasında 705'inin 20 ila 44 yaşlarında olduğunu, bu kişilerden yüzde 15 ila 20'sinin hastanede tedavi altına alındığını, yüzde 4'ünün ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Avrupa'nın en kötü etkilenen İtalya'da 17 bin 600'den fazla Kovid-19 hastası bulunuyor. Bir sağlık yetkilisi, İtalya'da hastanelere koronavirüs nedeniyle kabul edilen hastaların yaşının düştüğünü öne sürdü. Kuzey İtalya'daki bir hastanenin anestezi ve yoğun bakım bölümünün başında olan Luca Lorini, şunları söyledi: Hastaların tipi değişiyor. Biraz daha gençler, 40'la 45 yaş arasındalar ve vakalar daha zorlu.

Bergamo şehrindeki bir hastanede çalışan Dr. Lorini, RaiNews24'teki bir radyo programına verdiği demeçte şunları da ifade etti: 6 ya da 7 gün önce hastalanmış ve kendilerini evde tedavi etmeye çalışmış kişiler geliyor ve durumları gittikçe daha da kritikleşiyor. Geçen hafta yayımlanan resmi rakamlara göre, yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin yüzde 12'sini, yaşı 19'la 50 arasında değişen hastalar oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 52'sini yaşı 51'le 70 arasında değişenler oluştururken, geri kalanı 70 yaşın üstünde. Yerel medyanın haberlerine göre, Kovid-19 tanısı konularak hastanede tedaviye alınan ve yaşları 25'le 50 arasında değişen hastalar, yakın zaman içinde Lombardiya şehrindeki hastanelerde görüldü. Independent Türkçe'nin haberine göre, Pisa Üniversitesi öğretim üyelerinden Pierluigi Lopalco, İtalyan gazetesi Il Corriere della Sera'ya şunları söyledi: Her ne kadar veriler yalnızca başlangıç niteliğinde olsa da, ilk dalgayla kıyaslandığında daha çok genç insanın hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmış olması gerçeği, doğal bir durum olarak yorumlanabilir. İtalya'da enfeksiyon ilk olarak çoğunlukla daha yaşlı insanların gittiği hastaneler etrafında ve küçük kentlerde kümelendi. Artık virüs yayıldı ve tüm ülke boyunca daha fazla yol katediyor. Çok fazla sosyal temas içindeki daha genç kişiler, sosyal mesafe koyma kurallarına bağlı kalmadıkları takdirde, daha fazla hastalığa yakalanma riski altındalar. Koronavirüs en fazla gençlere bulaştı BBC'de yer alan habere göre ise Hollanda ve Fransa'daki koronavirüs hastalarının çoğunluğunun 50 yaş altındaki kişilerden oluştuğu belirtildi. Hollanda'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalardan biri 16 yaşındaki Afganistan kökenli Şehraz. Hollanda'da salgının en yaygın olduğu Noord Brabant eyaletindeki Breda kentinde yaşayan Şehraz, koronavirüse bağlı ciddi akciğer sorunu nedeniyle Rotterdam şehrindeki bir hastaneye kaldırıldı. Şehraz'ın ağabeyi Babor, virüsün gençleri etkilemediği gerekçesiyle sağlık personelinin durumu ciddiye almadığını, bu nedenle kardeşinin durumunun ağırlaştığını savundu. Babor, günlerce tedavi edilmeyi bekleyen kardeşinin akciğerlerinin artık çalışmadığını, bu nedenle solunum cihazına bağlandığını belirterek, "Uyanın artık, bu hastalık genç, yaşlı herkese bulaşıyor" dedi.

DSÖ SADECE YAŞLILAR RİSKTE DEĞİL

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey ismi Mike Ryan'da konuyla ilgili detayları paylaştı. Ryan, "Bu hastalık sadece yaşlıları ilgilendirmiyor. Orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor" dedi. Ryan,corona virüsü aşısının kullanımına başlanmasının da en az 1 yılı olduğu dile getirdi. BBC’nin Andrew Marr Show isimli programına katılan Ryan, “Şu an gerçekten odaklanmamız gereken şey hasta olanları bulmak, virüsü taşıyanları bulmak ve onları izole etmek. Onları bularak, tecrit altına almalıyız” dedi. KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN TARİH YOK Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yetkilisi, son günlerde corona virüsünün sadece yaşlıları etkilediğine dair düşüncenin de yanlış olduğunu söyledi. Ryan, “Covid-19 sadece yaşlıları ilgilendiren bir hastalı