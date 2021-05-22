Haspolat’taki yangın büyüdü

Haspolat Sanayi bölgesinde öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Yangına itfaiye ile birlikte su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti.

Bölgeden zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Rüzgarın etkisiyle alevler doğuya doğru yöneldi.

Alevler ve etrafa yayılan sıcak hava yangına müdahaleyi zorlaştırdı.

Polis olay yerinde bulunan sivilleri tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak için sık sık uyarıda bulundu.

Yangına müdahale eden kepçelerden birinin tekerleği yandı.

Alevlerin yükseldiği bölgede atıl vaziyette bulunan araçların bulunması endişeye neden oluyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021, 12:53