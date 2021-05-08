Haspolat’ta ölümlü kaza! 22 yaşında genç hayatı kaybetti!

22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı, gazete dağıtımı yapmak için yola çıktığı esnada, Haspolat yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan TIR’a çarptı. Kazada 22 yaşındaki genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti!

22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı, gazete dağıtımı yapmak için yola çıktığı esnada, Haspolat yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan TIR’a çarptı. Kazada 22 yaşındaki genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 02:50 sıralarında, Haspolat – UKÜ çemberi arasında, Pınarbaşı’nda sakin 22yaşındaki Eren Mustafa İnancı , yönetimindeki LJ 137 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa meyilli kısmına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde park halinde bulunan TLK 810 plakalı tır araca çarptı.

Kaza sonucu LJ 137 plakalı araç sürücüsü Eren Mustafa İnancı olay yerinde hayatını kaybetti.