Haspolat'ta Kadına Şiddet

Haspolat’ta eşi ile alkol içtiği için tartışıp şiddet uygulayan zanlı Salman Karışık tutuklanarak hakim huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis, Salman Karışık’ın evinin salon kısmında sürekli alkol aldığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde eşi Z.K’nin sol gözüne ve başına yumruk vurduğunu söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2020, 10:32