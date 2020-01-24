Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak

Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak
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Karayolları Dairesi, Haspolat kavşağında, inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeni ile inşaatın yapıldığı kesim,26 Ocak 2020 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacağını açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre,çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa–Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacaktır.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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