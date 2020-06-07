Hasipoğlu: Güney’de vakalar sıfırlandığında kapılar açılır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, haftalık Kathimerini’ye verdiği röportajda KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarının yeni tip koronavirüs vakalarının her iki tarafta da sıfırlanmasıyla birlikte açılacağını söyledi.

Kathimerini’nin yeni tip koronavirüs salgınının KKTC’deki süreci ve KKTC ekonomisiyle ilgili sorularını cevaplayan Hasipoğlu, UBP-HP koalisyon hükümetinin geçişleri siyasi sebeple geciktirdiği söylentilerinin sorulmasına karşılık şunları söyledi:

“UBP-HP hükümetinin siyasi sebeplerle geciktirdiği görüşüne katılmıyorum. Şu anda Kuzey’de yeni vaka yoktur. Uğruna büyük bir mücadele verilen bu sağlıklı durumu feda etmek istemiyoruz. Bize göre sağlığın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. Ve elbette bütün barikatlar, gerekli önlemlerle birlikte açılacak. Barikatlar açılmalıdır. Ancak açılma bize değil daha çok Güney’e bağlıdır. Şu anda, Güney’de vaka sayısının sıfırlanmasını umuyoruz. Ada’nın tamamında vaka sayısının sıfır olacağını umuyorum.”