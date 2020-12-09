Hasan Taçoy ilk değerlendirmesini yaptı

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefon bağlantısıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Yeni kabinede yer almamasına ilişkin konuşan Hasan Taçoy, Başbakan Ersan Saner’in kendisini arayarak, Sucuoğlu ile kendisini ya birlikte kabineye alacağını, ya da dışarıda bırakacağını söylediğini ifade ederek, "Bizi birbirimizden ayırmayacağını söyledi" diye konuştu.

"RAKİP OLARAK GÖRÜYOR OLABİLİR"

Kendisinin de bu duruma onay verdiğini dile getiren Taçoy, “Saner'in kararına saygı duyuyorum. Bizimle çalışmayı tercih etmedi. Kendisinin taktiridir, değiştiremeyiz. Bir taraftan rakip olarak görüyor olabilir" dedi.

Ersan Saner’e görevinde başarılar dileyen Taçoy, UBP için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Yeni Bakanlar Kurulu ile ilgili de yorum yapan Taçoy, kabinenin eleştiriye açık olduğunu vurguladı.

KIBRIS POSTASI