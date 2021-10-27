Hasan Taçoy: “Faiz Bey suçu kucağından atmak için her şeyi yapıyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Güneş TV’de katıldığı programda kurultay sürecinde yaşananları ve gelinen son durumu değerlendirdi.

Yapılanların partide büyük bir rahatsızlığa neden olduğunu ifade eden Taçoy, “Sayın Saner hem partinin önünü açmak hem de kendisinin yasal süreci daha yakından takip edebilmesi açısından böyle bir karar verdi” dedi. Taçoy, halen bir davanın var olduğunu ve konunun şahsi davalara da dönüşeceğini söyledi.

Taçoy, Saner'in destekçileriyle görüşerek, destek talep edeceğini de aktararak, başkalarında olduğu kadar kendisinde bu yönde demokratik bir hak bulunduğunu ifade etti.

Hasan Taçoy, “bunda herhangi bir anormallik yoktur. Anormallik partinin birlik ve beraberliğini bozacak davranışlardadır. Bir sürü yalan dolan ve palavra ile sürecin gidişatına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Parti içi mekanizmada birliği bozan söylemleri niye yapalım? Bu yalanları niye söyleyelim? Bunu bıraksınlar, bundan bir an önce vazgeçsinler” şeklinde konuştu.

Partinin unsurlarının şu an yargıda olduğuna işaret eden Taçoy, “bu Ulusal Birlik Partisi’ne zarar verdi ve veriyor. Ben buna üzülürüm” dedi.

Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’ne liderlik yapacak kişinin partinin tüm unsurlarını kucaklaması gerektiğinin altını çizerek, tek başına iktidar yolunda giden bir partinin mensuplarının omuz omuza siyasetler üretmesi gerektiğini vurguladı.

Taçoy, sorunlar olsa da bunların dışarıya yansıtılmaması gerektiğini ifade ederek, “eğer ben bir önder olarak gelecek için çalışıyorsam ve kurumumun iyiye gitmesini istiyorsam kırılıp döküleni toparlayarak gitmem gerekir” dedi.

Taçoy, yargının olayı çözeceğine olan inancını dile getirdi.

“YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY YARALARI SARMAKTIR”

“Bu sürecin sağlıklı bir şekilde geçebilmesi ve Ulusal Birlik Partisi’nin ileriye adım atabilmesi için benim yapabileceğim tek şey yaraları sarmaktır” diyen Taçoy, yaraları sarmada önder ve öncül olmaya ihtiyaç duyulduğunu, UBP Genel Başkanı olacak kişinin de bunları sergilemesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, “olayı bedbaht bir duruma getirebilecek söylemlerde bulunmayacaksınız. Faiz Bey suçu kucağından atmak için her şeyi yapıyor. Başkalarının kendisine komplo yaptığını söylüyor” diyen Taçoy, “Ama benim adım mahkemede geçmedi ki” vurgusunda bulundu.

“Mahkemede adı geçen kendisidir. Ben partinin birlik ve bütünlüğü için ağzımı kapattım” diyen Taçoy, “Benim partimin geleceği ile oynamaya senin hakkın yoktur” dedi.

Sucuoğlu’nun bahsettiği anketlere de değinen Taçoy, “bu anketler nerede yapıldı ki ben görmedim” diye sordu.

Kendisinin anketinin bir araya geldiği üyeler olduğunu ifade eden Taçoy, “analarının ak sütü gibi helal olan oylarını partinin birlik ve bütünlüğü için kullanacaklarına adım gibi eminim” dedi.

Hasan Taçoy, “sen yüzde 60 oyu nereden buldun ki? Bir bilgisayar oyunuyla internet üzerinden Kenya’dan IP’lerden oy kullandırarak bir anket yaptırdın. Üyesi sayısı 16 bin 484 olan bir partinin anketinde 20 bin kişi oy kullanırsa ne olur? 18 yaşından küçük olanlar da üye olmayanlar da internetten girerek oy kullanabilirler. Bu gibi söylemlere benim de vatandaşın da karnı tok. Bizim için en önemli olan şey hizmettir. Kapı kapı geziyoruz, bölge bölge geziyoruz. Kendimizi ifade ediyoruz” dedi.

“BİZİM ÖYLE YALANLA DOLANLA İŞ YAPMAYA NİYETİMİZ YOK...”

Ulusal Birlik Partisi’nin köklü bir siyasi parti olduğunu altını çizen Taçoy, “bu parti hiç kimse yıkmadı, yıkamadı, kuranlar bile. Çok denediler ama yıkamadılar. Neden? Milli davaya olan inancından dolayı yıkamadılar. Bu partinin ulusal birlikteliğini bozmayacaksınız. Önderi olacaksınız, kucaklayıcısı olacaksınız. Biz bunun için varız. Bizim öyle yalanla dolanla iş yapmaya niyetimiz yok!” şeklinde konuştu.

Taçoy, Ulusal Birlik Partisi üyelerine yaşanmakta olan olayları çok yakından takip etmeleri çağrısında bulunarak, “sözcüklerin gerçekçiliğine, inanılırlığına bir baksınlar. Yalan söyleyenden hesap sorsunlar” dedi.

“TEK BAŞINA İKTİDARA GİDEN PARTİNİN ÖNÜNÜ KESİYOR”

“Tek başına iktidara gitmekte olan bir partinin önünü kesebilmek için yaratılanlar ve yaşatılanlar hiç hoş değil” diyen Taçoy, siyasette ve ekonomide istikrara duyulan ihtiyaç ve buna yönelik arayışın göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Hasan Taçoy şunları kaydetti:

“Partimin önünü kesecek bir unsuru yaratmak senin haddine değildir. Şu an üç tane adayız. Her iki adayımız da buyursunlar gelsinler üçümüz de oturalım ve ekranlarda tartışalım. Benim partimin bir geleceği var. Bize verilen değeri daha değerli kılmak için vatandaşa gerçekleri anlatım. Biz mahkeme olmayalım. Bırak mahkeme orada işini yapsın, yargı işini yapsın.”

Genel Başkan seçildikten sonra herkesle kucaklaşacağını anlatan Taçoy, “bu parti benim malım değil ki. Bu parti bir kitlenin malıdır. Davası da bellidir, milli dava. Mahkemede olan bir konuyu bile diline pelesenk edip kendi makamın için uğraşmayacak ve bunları yapacaksan eğer bu makama talip olacaksın. UBP’yi tek başına iktidara götürmek için değerlerine sahip çıkmalısın. Biz sahip çıkacağız. Hizmet için varız, hizmet için de var olmaya devam edeceğiz. Bu kapasiteye ve donanıma sahibiz.