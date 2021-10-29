Hasan Taçoy: “Binali Yıldırım ile birlikte başka siyasiler de geliyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve milletvekili Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan ve Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Markaj’ adlı programa katıldı.

TBMM Eski Başkanları'ndan Binali Yıldırım’ın ve daha birçok siyasinin yarın gerçekleşecek olan kurultaya katılım göstereceğini söyledi.

Taçoy, Yıldırım’ın ‘kendisi’ için geleceği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını belirterek, partiden Türkiye’deki siyasi partilere kurultay ile ilgili davet gönderildiğini aktardı.

Yarın adaya gelecek olan Yıldırım'ı UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşılayacak.