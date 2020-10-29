Hasan Taçoy: “Anket benim değil, kimseyle temas etmedim”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık görevine aday olan Hasan Taçoy, Gezici Araştırma’nın dün yayınladığı ve kendisinin birinci çıktığı anketle ilgili “para verdiği” yönündeki iddiaları yanıtladı.

Bir Web TV’de yayınlanan programa konuk olan Hasan Taçoy, “Ben bu yarışa başlarken, aday olan arkadaşlarla hiçbir şekilde tartışmayacağımı söyledim. Ben kimseyle, hiçbir şekilde temas etmedim” dedi.

“ANKETİN SAHİBİ BEN DEĞİLİM”

Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici’yi çok iyi tanıdığını, kendisiyle ara ara konuştuğunu belirten Taçoy, “Herhangi bir para konusu konuşmadım, anketin sahibi ben değilim” şeklinde konuştu.

“BENİ, DOĞAL SÜREÇ ADAY YAPTI”

UBP’nin tabanından, örgütlerinden aldığı takdirle adaylığını açıkladığını belirten Taçoy, “Son güne kadar aday olduğumu sadece dışarısı söyledi. Beni, doğal süreç aday yaptı” ifadelerini kullandı.

“ANKET HİKAYESİNDEN ÖNCE, BU İŞİN İLK TURDA BİTECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM”

UBP’lilere hizmet etmek için yola çıktığını belirten Taçoy, “anket hikayesi olmadan önce düzenlediğim basın toplantısında da söyledim; bu iş ilk turdan biter. Bunu, aldığım intiba ve verilen güvenle söyledim” dedi.

Kıbrıs Postası