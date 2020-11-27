Hasan Sarpten isyan etti

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, yöneticilerden iklim değişikliğini ortadan kaldırmasını beklemediklerini ancak yapılması gereken basit işlerle uğraşılmasının istendiğini ifade etti.

Sarpten'in paylaşımı şöyle:

"Bu kez, Mağusa'ya biraz fazla yağmur yağdı ve sonuç fotoğrafta gördügünüz gibi oldu. Hal böyle iken, çıkıp biz 'iklim değişikliği var' dedik ya yönetenler de 'tüm dünyanın sorunu biz önleyecek değiliz' demeye başladılar. Zaten, iklim değişikliğini ortadan kaldırmanızı ya da yağmur yağmasını durdurmanızı beklemiyoruz. Lütfen, siz daha basit işlerle uğraşın. Mesela; şehirleri planlayın, betonlaşmayı azaltın, dere yataklarını kapatmayın, apartman dikerken kanalizasyonunu yapın, asfalt dökerken drenajını unutmayın. Yoksa, bunları yapmak da mı zor? Zor be kardeşim, bu memleketteki alışılagelmiş zihniyetle çok zor!"