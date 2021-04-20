TMT mensubu ve Mücahit olarak KKTC'de büyük hizmetler veren Hasan Özerdem hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün hayatını kaybeden Hasan Özerdem için taziye mesajı yayınladı.

Tatar mesajında, “Ulusal mücadelemize TMT mensubu ve Mücahit olarak büyük hizmetlerde bulunan, ülke ekonomisine tarımcı ve Cyprufex yöneticisi olarak yön veren, büyük başarılara imza atan Hasan Özerdem'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Hizmetleri unutulmayacaktır. Ruhu şad olsun.” Ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Hasan Özerdem, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) editörlerinden Şebnem Faslıgil’in de babası olan Hasan Özerdem, yarın Lefkoşa’da toprağa verilecek.