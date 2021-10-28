Hasan Küçük yazdı...Gerçek kavga icraatlar ve ülkenin nasıl yönetileceği üzerinden olmalıdır!

22. Olağan Kurultayı KKTC halkının geleceği ve UBP için tarihi bir sınavıdır. Bu sınav, ülke yönetimi ve yaşanılan krizin nasıl çözüleceği konusudur.

Bu sınavı verirken son 48 saatte artık suçlamalar değil, icraatları konuşalım. Halkın ilgilendiği “Esas Soru: Sn. Başbakanım; Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz, projeleriniz nedir?Ekonomi çöktü, işsizlik arttı,sosyal sorunlar artıyor, boşanmalar artıyor, gençler göç ediyor. Peki SİZ NEYİ TARTIŞIYORSUNUZ!” SEÇİLECEK YENİ BAŞBAKAN BİLMEDİĞİMİZ BİR ÜLKENİN BAŞBAKANIMI OLACAK.

İş dünyası; Gerçek kavganın icraatlar ve ülkeyi nasıl yönetileceği üzerinden olmalıdır!

Kurultay sonucundan yeni dönemin Başbakanı çıkacak. Ülke yangın yeri; iş dünyası yeni Başbakanın icraatlarını ve pandemi sürecinin nasıl yönetileceğini bilmek istiyor. Esas tartışma , adayların suçlamaları değil, icraatları olması gerekir. Toplumsal siyasete ihtiyaç duyduğumuz kritik bir süreçten geçiyoruz. Adalet ve hukukun üstünlüğüne inanalım ve kurultayın suçlama savaşı değil, hizmet savaşı olsun. Kurultay sonucundan UBP nin güçlenmesi KKTC için çok önemlidir.

Üye’nin iradesini temsil edecek liderin geleceğe yönelik başta ekonomi, çalışma yaşamı, sağlık, eğitim ve sosyal problemlerin çözümü ve icratları konuşulmalıdır. İş dünyası bunu merak ediyor. Sosyal ve ekonomik sorunların derinleştiği pandemi döneminde sürdürülebilir icraatlar yapılamazsa, inanın seçtiğimiz parti Başkanın ne kadar anlamı olacaktır.

Değerli Ulusal Birlik Partililer,UBP’ ne gönül verenlerve butopraklarda varım diyenler.Güven, huzur ve dayanışma içinde yaşayabilmek amacıyla yıllarca artarak devam eden mücadelemize sahip çıkmalıyız. KKTC devletine sahip çıkmak için UBP her daim güçlü olmasıve bu uğurda verilen her mücadele gelecek nesiller adına hepimizin vereceği önemli bir sınavdır.

İnanmalıyız. Önce kendinize sonra KKTC devletine. İnanmak cesarettir, birlikteliktir ve haykırıştır. Kıbrıs Türkü’nün sesidir. Tarihi bu sınavda coşkumuzla ve tüm gücümüzlebaşarıya ortak olmak için30-31 Ekim de kurulacak sandıklara koşalım.Bayram havası şeklinde, tüm KKTC’ye ve Dünya’yavermemiz gerekenmesaj; “Biz buradayız,tarihsel TMT yeminini tutuyoruz, nöbetimiz devam ediyor,varız ve hep var olacağız” sözünü, güçlü bir şekildehaykırmalıyız.

Her oyun yeni bir geleceğe adım olduğunu unutmamalıyız. Söz konusu çocuklarımız ve UBP ‘nin bütünlüğü olduğunu, küstüm, darıldım, işim var demeden, hep birlikte tarih önünde birbirimize umut ve ışık olmak adına kurultayımıza katılalım. Sandıklara gidelim, keşke demeden hep birlikte tarih bizi değil, BİZ olalım ve çocuklarımız için tarihi biz yazalım.

Demokratik ortamda liderini seçecek UBP’neyakışır kurultay olmasını diler, tüm adaylara başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Hasan Küçük

İş İnsanı ve UBP Üyesi