Hasan Küçük: Çocuklarımıza güzel gelecek sunmak davamızdır

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Hasan Küçük: Çocuklarımıza güzel gelecek sunmak davamızdır
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Eğitimci ve iş insanı Hasan Küçük gelecek için çocuklarımıza verdiğimiz sözümüz var diyerek izlenmesi gereken yol haritası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Küçük, ne geçmişe takılmalıyız ne de geleceğe hayal olarak bakmalıyız. Annan Planı’ndan itibaren mağdur olan biziz. Şimdi bunun hesabını kim verecek. Bizi mağdur edenlerin çocukları çok daha refah içerisinde yaşarken bizim çocuklarımızı geleceğe gömemem. Ben çocuklarımız için bu yıla çıkarken söz verdim. Onlara gelecekte daha iyi bir yaşantı sunmak için mücadele edeceğim. Bizim davamız işte budur. Bu davaya inanmayanları inandırma davasıdır.Bugünü konuşalım tartışalım ama siyaset yapılması gerekiyorsa da devletimiz içerisinde yapalım” şeklinde konuştu.

Küçük, bizim Türk ulusu olarak gönül bağımız Türkiye ile hiçbir ülkede yoktur. Önemli olan şu anda biz ne istediğimizi biliyoruz. Uluslar arası anlaşmalar ülkelerin eşit menfaatleri içerisinde olmalıdır. Bir hedef koyarsınız ortaya o noktada çalışır ve hedefinize yürürsünüz dedi.

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