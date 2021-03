Hasan Küçük: 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun

Geleceği umutla inşa eden ve insan hayatına değer katan kadınlarımız: Yaşamın her alanındaki mücadelede emeği, alınteri vekararlı duruşlarını nefes aldığımız her an hatırlamak adına 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

Ülkemizde de, insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik kabul edilemeyen her türlü fiziki,ruhsal ve sosyal şiddeti en sert şekilde kınıyorum. Hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması için gerekli yasal düzenlemeleri ve tedbirlerin acil olarak düzenlenmesi hepimizin görev ve sorumluluğudur.

Kıbrıs Türk Kadını, tarih boyunca kök saldığımız atalarımızın miras bıraktığı mücadeleci, üretken, birlik ve dayanışma özelliğini bugünlerden yarınlara taşımaktadır. Kadınlarımız, iş dünyasında, sanat, spor, kültür, politik, müzik, sosyal ve toplumsal mücadelede kritik görevler alıp söz sahibi olmuşlardır.

İnsana değer katma özelliği ileçocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlarken en önemli role sahiptirler. Kadınlarımız, fedâkarlıkları, emekleri ve sevgileri ile çocuklarımızın yaşam umudu olmuştur.

Sosyal, toplumsal ve aile değerlerinin korunması ve geliştirilmesi sürecinde kadın-erkek işbirliği önemlidir. Ülkemizin toplumsal ve sosyal alanda gelişmesi hedefinde önemli role sahip olan kadınlar dayanışma ve mücadele örneği ile tarih boyunca hep ön saflarda olmuşlardır.

Bir toplumu var eden en önemli kurum aile kurumudur. Aileye önemli değer katan ve aile yapan kadındır. Toplum varlığının sağlıklı olarak devam edebilmesi için ruhsal, sosyal ve ekonomik açıdan sağlıklı aile yapılarına gerek duyulmaktadır. Bu düşüncelerle devletimizin sosyal politikalarını geliştirmesi gereklidir.

Kadın hak ve özgürlükler bakımından, her kesimin her zaman kadın-erkek ortak mücadele içinde olması ve destek verilmesi gerekir. İş dünyasından siyasete her alanda daha aktif,daha üretken ve ekonomik açıdan bağımsız olan kadınlarımızın artmasını kadın hak ve özgürlükler bakımından çok önemlidir.

Günümüzde kadınlar yaşamın her alanında daha aktif rol almalarıyla; kadınların insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyoekonomik kalkınma ve toplumsal barış arasındaki bağlantı giderek artmıştır. Bu bilinçle, bireyin ve toplumun gelişim ve kalkınma sürecindeki karar alma aşamasında kadınların öneminin farkında olmamız gerekir.

Tarih boyunca her alanda alın teri dökerek hayat mücadelesini sürdürenve yaşamını yitiren tüm kadınları saygıyla anıyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde annelerimizi, eşlerimizi, arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi ve dünyadaki tüm kadınları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

İş İnsanı - Eğitimci Hasan Küçük