Merkezi Cezaevine uyuşturucu ve telefon atılmasıyla ilgili tutuklanan zanlı Hasan İşkinat, hakim huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Serkan Sakallı, zanlının 30 Mart 2020 tarihinde cezaevinde işlenen yasaklanmış eşyaları içeri sokmak ve hafif bir suç işlemek için gizli ittifak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının cezaevine sokulan 3 adet cep telefonundan biriyle ilgili maddi olarak finans sağladığının tespit edildiğini söyledi. Polis, Lapta’da tespit edildiğini ve ikametgâhında yapılan aramada daha önce soygunda kullanıldığı tahmin edilen göz yaşartıcı sprey, kar maskesi, koli bandı, 2 çift siyah eldiven, kadın çorabı, plastik kelepçelerin bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını ve tamamlanması için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)