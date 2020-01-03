Harman'dan Eylem Çağrısına Destek

Seyrüsefer isyanı sosyal medyada sivil itaatsizliğe doğru seyir izlemeye başladı. Ülkenin dört bir yanından eylem çağrılarına Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman da destek verdi. Harman yaptığı paylaşımda “Ya hep beraber ya da hiç birimiz kurtulmak yok tek başına !” diyerek birlik olma çağrısında bulundu.

Harman’ın sosyal medyadan yaptığı çağrı şöyle;

Ya hep beraber ya da hiç birimiz

kurtulmak yok tek başına !

Arkadaşlar seyrüsefer zammının geri alınması noktasında HALK olarak ORTAK ve BİRLİKTE HAREKET etmemiz gerekiyor.

Tepkimiz Facebook sayfalarında kalırsa bu sadece havanda su döver ve hiçbir şey elde edemeyiz !!!

Dolayısı ile bu tepkimiz Facebook sayfalarından ve sosyal medyadan öte bir tepki olmalıdır!

Ve evet ORTAK ve BİRLİKTE HAREKET edersek bunu başarabiliriz.

Avrupa’da insanlar %0,5 lik zamlar için sokaklara çıkmıştır!

Yakıp yıkmak değildir elbette çözüm ama tepkimizi koymak ve sonuç alana kadar da bu tepkimize devam etmeliyiz!

Neler mi yapılabilir:

1- Sokağa inilmelidir

2- seyrüseferleri ödememe kararı alınmalıdır

3- Bakanlık önünde araçlı eylem

4- Kontak kapatma ( ama 10-20 ) araçla değil 100’lerce, 1000’lerce araçla bu yapılmalıdır !

Bunları bir düşünelim ve eğer ORTAK ve HEP BİRLİKTE HAREKET etme kararı alırsak EYLEME dönüştürebiliriz !

Eğer sizlerde uygun görürseniz bu iletiyi paylaşalım ki herkese ulaşsın ve herkesin fikrini alalım.

#yahepberaberyadahiçbirimizkurtulmakyoktekbaşına !

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2020, 22:03