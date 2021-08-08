Harmancı’dan Erenköy Direnişi mesajı

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Harmancı’dan Erenköy Direnişi mesajı
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Erenköy Direnişi’nin 57. Yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayınlayan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, askerlik görevinin önemli bir kısmını Erenköy’de yaptığını belirterek, her zaman toplumların geçmişleri ile yüzleşmelerini, geleceklerini buna göre şekillendirmeleri gerektiğini savunduğunu kaydetti.

Askerlik görevini yaptığı Erenköy'den fotoğraflar paylaşan Harmancı, Erenköy’ün Kıbrıs halklarına her açıdan ışık olması gerektiğine dikkat çekerek, “Her iki toplum bir daha ne direnme ihtiyacı duymalı ne de saldırı, silahların gölgesinde yaşamak yerine huzur ve barışı kovalamalı” dedi.

“Bu ada çatışma için küçük birliktelik için ise yeterince büyük” diyen Harmancı, “Tüm coğrafyamıza kan ve gözyaşı yerine barış ve huzur diliyorum, Erenköy’de hayatlarını kaybeden tüm insanları saygıyla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 12:36
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