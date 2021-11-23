Harmancı sosyal patlamaya dikkat çekti!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Harmancı, bir çalışma arkadaşının söylemini aktararak, “Banka borçları ile ilgili radikal kararlar alınmaz ise sosyal patlamalar kaçınılmaz olacak, herkesin bu konuda aksiyon alınması için çalışması gerek” dedi.

Başkan Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Zaten tüm maaşım döviz olan ev borcuna gidiyordu, TL’ye çevirmeye çalıştım ne vade ne de eşimle maaşlarım karşılayabildi, son 1 haftadaki dövizdeki artışlar bugüne kadar ödediklerimi de zaten aldı götürdü, ne yapacağız biz başkan” dedi ofisten çıkarken bir çalışma arkadaşım.

Banka borçları ile ilgili radikal kararlar alınmaz ise sosyal patlamalar kaçınılmaz olacak, herkesin bu konuda aksiyon alınması için çalışması gerek.”