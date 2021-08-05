Harmancı: Sadece yüzde 2,5’lik vergi ödeyerek kayıt dışı para sisteme sokulacaK

UBP – DP – YDP Azınlık Hükümeti, “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme” başlıklı bir “Yasa Gücünde Kararname” çıkartarak, yurtiçi ve yurtdışında bulunan kayıt dışı gelirlerin “yüzde 2 buçuk vergi” karşılığında kayıt altına alınmasına karar verdi.

“VERGİSİNİ VERİP KAYIT İÇİNDE KALAN İNSANLARI ENAYİ YERİNE KOYAN YASA GÜCÜNDE KARARNAME”

Ekim ayına kadar geçerli olacak söz konusu “Yasa Gücünde Kararname” ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Hakkıyla devlete vergisini verip kayıt içinde kalan insanları enayi yerine koyan yasa gücünde kararnameyi de sonunda yaptılar” dedi.

“SADECE YÜZDE 2,5’LİK VERGİ İLE KAYIT DIŞI PARA SİSTEME SOKULACAK”

Sadece yüzde 2,5’lik vergi ödeyerek kayıt dışı paranın sisteme sokulacağına işaret eden Harmancı, “Bu işin Türkiye’deki adı ‘Varlık Barışı’. Türkiye’de tam 7 kez uygulandı, yüzde beş vergi alınarak başlandı şu an hiç vergi vermenize gerek yok. Türkiye’de de tartışmaları beraberinde getirdi ama özellikle vergi adaletsizliği anlamında” ifadelerini kullandı.

“KAYIT DIŞI SANAL BET PARANIZ MI VAR? HAY HAY, BUYURUN, YÜZDE 2,5 ALALIM”

Her türlü sermaye girişinin, devlete ufak bir komisyon ödeyerek yasal hale getirilebileceğini ifade eden Harmancı, “Kayıt dışı sanal bet paranız mı var? Hay hay buyurun yüzde 2,5 alalım, illegal bir ticaret yaptınız parayı sisteme sokamadınız gelin sadece yüzde 2,5 ödeyerek sorgusuz sualsiz aklayalım” şeklinde ifadelerde bulundu.

“VERGİ DAİRESİ, ‘SİZ BU PARAYI HANGİ YOLLA KAZANDINIZ’ SORUSUNU SORAMAYACAK”

Vergi Dairesi’nin, “Siz bu parayı ne zaman kazandınız? Niye beyan etmedeniz, Nerede ve hangi yolla kazandınız” sorularını hiçbir şekilde soramayacağını belirten Harmancı, “Normal ve uluslararası sistem içerisinde bir ülke olsak hani diğer kurumlar işin kontrol tarafını yürütecek diyeceğim ama halimizi biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“POLİS VE TÜM BİRİMLER ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE KAMUOYUYLA İLETİŞİM İÇİNDE OLMALI”

Söz konusu Yasa Gücünde Kararname’nin “kara para aklama operasyonuna dönüşmemesi için” polisin ve ilgili tüm birimlerin, kamuoyuyla şeffaf ve hesap verilebilir bir iletişim içinde olması gerektiğine dikkat çeken Harmancı, “Tüm bunlar uygulanacak olsa bile bu yaratılan vergi adaletsizliğini asla ve asla gidermeyecek” dedi.

“BU TOPRAKLARI DÜRÜST İNSANLARA CEHENNEM, SUÇLULARA İSE CENNET VATAN YAPIP GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYORSUNUZ”

Mehmet Harmancı, paylaşımını şöyle sürdürdü:

“Pandemi ve pandeminin yarattığı ekonomik koşullar emekçilerin sırtında her geçen gün ağırlaşırken ve bir yandan servet vergisi alınsın mücadelesi verilirken devlet yine kirli sermayeden ve yolsuzlukları önlemek yerine önünü açan tarafta yer alarak bizi yanıltmadı. Ülkeyi her geçen gün battığı yere daha da batırıyorsunuz, bu toprakları dürüst insanlara cehennem, suçlulara ise cennet vatan yapıp geleceğe birlikte yürüyorsunuz.”