Harmancı İsyan Etti!

Hükümetin, coronavirüs salgınından dolayı zor durumda olan ülke ekonomisini düze çıkarmak amacıyla hazırlandığı ekonomik önlem paketinin açıklamasının ardından bir tepki de Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’dan geldi. Harmancı, açıklamasında, belediyenin gelirlerinin çok ciddi şekilde azaldığı bu dönemde, belediyelerin devlet katkılarından yüzde 25’lik bir kesinti yapılmasının kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını savunudu.

Harmancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun en yakınındaki kurumlar olan belediyelerden yüzde 25 kesinti, tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım. Sadece coronavirüs mücadelesi için o günden beri harcadığımız ilaç/malzeme rakamı yaklaşık 2 milyon TL. Yurttaştan elde ettiğimiz tahsilat ise 100 den 1’e düşmüş durumda kapalıyken açtığımız saat sayısı ise 300. Çok üzgünüm hem de çok…”