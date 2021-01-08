Harmancı'dan Geçitkale aile faciası hakkında açıklama

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Geçitkale’de yaşanan acile faciasını işaret ederek, “Toplumsal bir uyanma yaşamalı ve sosyal politikalarımıza nasıl kaynak aktarabileceğimiz gibi temel konulara odaklanmalıyız” dedi.

Harmancı'dan Geçitkale aile faciası hakkında açıklama
banner23

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Geçitkale’de yaşanan aile faciasının herkesi derinden üzüp, şoka soktuğunu belirtti.

“Ahkam kesmeden önce sebepleri ve nedenleri iyice öğrenilerek, makam kavgaları, siyasi ayak oyunlarına harcanan zaman, enerji ve maddi kayıplarımızla ilgili olarak toplumsal bir uyanma yaşamalıyız” diyen Harmancı, sosyal politikalara nasıl kaynak aktarılabileceği gibi temel konulara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında, geride kalan çocuğa ve aile yakınlarına sabır dileyen Harmancı, “Toplumsal sorumluluğumuzun geride kalan gencimizin yaşama tutunması ve bu travmanın etkisinden kurtulabilmesi ödevi olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

"Bugün yaşanan aile faciası hepimizi derinden üzdü, şoka soktu. Ahkam kesmeden önce sebepleri ve nedenleri iyice öğrenilerek, makam kavgaları, siyasi ayak oyunlarına harcanan zaman, enerji ve maddi kayıplarımızla ilgili olarak toplumsal bir uyanma yaşamalı ve sosyal politikalarımıza nasıl kaynak aktarabileceğimiz gibi temel konularımıza odaklanmalıyız.

Geride kalan çocuğumuza ve aile yakınlarına sabır diler, toplumsal sorumluluğumuzun geride kalan gencimizin yaşama tutunması ve bu travmanın etkisinden kurtulabilmesi ödevi olduğunu belirtmek isterim."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yüksek Hemşire sınavları tarihleri açıklandı
Yüksek Hemşire sınavları tarihleri açıklandı
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18