Harmancı'dan Geçitkale aile faciası hakkında açıklama

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Geçitkale’de yaşanan aile faciasının herkesi derinden üzüp, şoka soktuğunu belirtti.

“Ahkam kesmeden önce sebepleri ve nedenleri iyice öğrenilerek, makam kavgaları, siyasi ayak oyunlarına harcanan zaman, enerji ve maddi kayıplarımızla ilgili olarak toplumsal bir uyanma yaşamalıyız” diyen Harmancı, sosyal politikalara nasıl kaynak aktarılabileceği gibi temel konulara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında, geride kalan çocuğa ve aile yakınlarına sabır dileyen Harmancı, “Toplumsal sorumluluğumuzun geride kalan gencimizin yaşama tutunması ve bu travmanın etkisinden kurtulabilmesi ödevi olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

"Bugün yaşanan aile faciası hepimizi derinden üzdü, şoka soktu. Ahkam kesmeden önce sebepleri ve nedenleri iyice öğrenilerek, makam kavgaları, siyasi ayak oyunlarına harcanan zaman, enerji ve maddi kayıplarımızla ilgili olarak toplumsal bir uyanma yaşamalı ve sosyal politikalarımıza nasıl kaynak aktarabileceğimiz gibi temel konularımıza odaklanmalıyız.

Geride kalan çocuğumuza ve aile yakınlarına sabır diler, toplumsal sorumluluğumuzun geride kalan gencimizin yaşama tutunması ve bu travmanın etkisinden kurtulabilmesi ödevi olduğunu belirtmek isterim."