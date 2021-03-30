Harmancı'dan gala tepkisi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, 30 kişilik ekibin, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini sıkı şekilde denetlediğini, bazı işletmelere ağır cezalar kesildiğini, bazı işletmelerin ise mühürlendiğini ifade ederek, “Siz bir dizinin galası için kalabalık yaratmaya izin veriyorsanız, biz hangi gerekçe ile bundan sonra denetim yapacağız?” diye sordu.

Harmancı, “Kime 'kurallara uyun' diyeceğiz? Barlarda oluşan kalabalıkları nasıl kontrol edeceğiz veya şöyle sorayım; neden kontrol edeceğiz?” sorularını sorduğu açıklamasında, “Toplumun da bizim de bugüne kadar gösterdiği özveriyi hiçe sayıyorsunuz, aklımızla dalga geçiyorsunuz” ifadelerini kullandı.