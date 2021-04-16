Harmancı'dan Altun'a yanıt

Anayasa Mahkemesi’nin Kur'an kursları ile ilgili kararının duyurulmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir açıklama yaparak, kararı eleştirmişti.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden Altun’a tepki göstererek, “Yargı bağımsızlığımızı asla ve asla sorgulatamayız” dedi.

Harmancı, “KKTC yargısının vermiş olduğu kararları sorgulaması ve 'kabul edilemez' bulması, içinde bulunduğumuz buyurgan ve edilgen siyasi atmosfer içerisinde kendilerinde bunu hak gördükleri bir anlayış olabilir lakin Kıbrıslı Türkler bağımsız yargıyı bu ülkenin temel taşlarından biri olarak görmektedir. Yargı bağımsızlığını sonuna kadar korumakta da kararlıdır” ifadelerini kullandı.