Harmancı: “Ben Hayatımda Böyle Bir Rezillik Görmedim”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “LTB geldiğim günden beri akaryakıt alımlarını ihale ile gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Sanayide kendilerinin kullanması için ve dışarıya satış yapmayan bir de istasyon olduğunu belirten Harmancı, bu istasyonun akaryakt alımının bile yıllık ihale yapıldığına işaret etti.

“BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR REZİLLİK GÖRMEDİM”

Harmancı, elektrik üretiminde kullanılmak üzere ihalesiz bir şekilde dün tankerle ülkeye gelen akaryakıta tepki göstererek, “Ben hayatımda böyle bir rezillik görmedim, sayısız ihale çıkacaksınız ama tüm ihaleleri baddos edip ülkeyi neredeyse akaryakıtsız bırakıp tankerle ne idüğü belirsiz yakıt getirip bir de kendinizi vatan kahramanı ilan edeceksiniz” dedi.