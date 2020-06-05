Harmancı: "Bazı cenazelerimiz bu akşam adaya gelmiş olacak"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler’in adaya bu akşam geleceğini duyurdu.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Birçok ailemiz uzun zamandır İngiltere’de vefat eden yakınlarını adaya getirmek için mücadele ediyor ve nihayet bazı cenazelerimiz bu akşam adaya gelmiş olacak.

Yurtdışından bu akşam gelecek olan cenazelerimiz için, belediyemizin gömülme saati konusunda herhangi bir standart dışı tutumu olmamıştır.

Bizlere Ulaştırma bakanlığı ve Sağlık bakanlığı tarafından iletilen bilgi cenazelerin uçaktan bu akşam indiklerinde doğrudan defin işlemine tabi tutulması yönündedir.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bu konuda sağlık bakanlığı tarafından bize iletilen şartları sadece ailelere iletiyoruz, bu konuda belediyemizin karar belirleyici bir durumu yoktur, kamuoyuna ve yaslı ailelerimize saygı ile bildiririm.”