Harmancı: "3 hafta kapanma uygulanmalı"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

"RUM TARAFINI GEÇTİK"

Koronavirüsün bulaşma oranına bakıldığında istatiksel olarak KKTC’nin yukarı çıktığını belirten Harmancı, “Rum tarafının çok ötesine geçtik” dedi. Sağlık Bakanı Ali Pilli ile sağlık çalışanlarının açıklamalarına bakıldığında bariz farklar görüldüğünü kaydeden Harmancı, sağlık çalışanlarının çok daha vahim bir tablo ortaya koyarken, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin A,B,C planlarından bahsettiğini vurguladı. Harmancı, söz konusu planların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini de belirtti.

"TEDARİK ZİNCİRİNİ DOĞRU AYARLAYAMADIK"

Uygulanan kısmi kapanmanın, Mart ayındakinden farklı olduğunu vurgulayan Harmancı, “Herkeste bir izin var. Tedarik zincirlerini doğru ayarlayamadık. Mart’taki kapanma tüm zincirleri bozan bir kapanmaydı. Restoranların paket servisleri de yoktu. 1.5 ay kapalı kalmıştı. Şimdi çoğu yer açık. ‘Telefoncuyum’ diyen herkes açık. Tedarik zincirini, dağıtım saatlerini değiştirmek zorundayız. Devlet dairelerinde önceki kapanmada insan bulamıyorduk, tamamen kapalıydı” dedi.

“Pandeminin başında korku ve para vardı” diyen Harmancı, sözlerine şunları ekledi:

"PARA BASKISI GALİP GELİYOR"

“Türkiye’den Koronavirüs yardımı almayla ilgili bir endişe vardı, seçim baskısı vardı. Şimdi bunların hiçbiri kalmadı. Para baskısı galip gelmeye başladı. Biz vakasız günler geçirdik. Ara dönemin iyi değerlendirilmemesi eleştirilmelidir. Açılımdan önce gördük ki bir hazırlık yapılmadı. Ekonomik anlamda sıfırı tükettik ve alternatif de yok. Ekonomik önlemler paketi daha bugün tartışıldı. Radikal kararlara ihtiyaç var. Gidişat hiç iyi değil. 3 hafta tam kapanma olmalı. Sağlığı kurtarmamız gerekir. Ekonomik anlamda dara düşecek bir sürü insana ne çözüm üreteceğiz kısmı da çok önemlidir.”