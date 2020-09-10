Harman: Sizi Allah'a havale ediyorum

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından 3 hemşirenin corona virüsü yakalandığını duyurdu.

Harman açıklamasında şöyle dedi;

3 Hemşiremiz korona oldu!

Bunun hesabını kime nasıl vereceksiniz ?

Sağlık Bakanı Ali Pilliye sorarım:

Partizanlık uğruna yaptığınız istihdamlar sonucunda ortaya çıkan bu vahim durum karşısında vicdanınız rahat mı ?

Yoksa cevabınız ‘tabii ki ölüm olacak’ mı ?

Mevsimlik işçi statüsünde istihdam ettiğiniz ( yasal olup olmadığı tartışılır ) kişileri hemşire olarak görevlendirip, hiçbir tecrübeleri olmayan bu insanlar Covid-19 hastalarına bakmaları için yönlendirip, onların virüs kapmasına sebep olduğunuzun farkında mısınız?

Evet 3 hemşiremizin şu andaki testleri POZİTİF ve onlar birer Covid-19 hastası!

Bu mudur sağlık çalışanlarına verilen değer ?

Gerçi, Hemşireleri böyle bir dönemde dinlendirerek onlardan daha fazla verim almak yerine onların izinlerini dahi İPTAL eden bir Sağlık Bakanına ben ne diyorum ki Allah aşkına!

Bu hemşirelerimizin hastalık bulaşmalarının tek sorumlusu hiçbir önlem almayan Sağlık Bakanlığıdır!

Bu insaların vebali boynunuzdadır !

İş bilmezliğiniz, organizasyonsuzluğunuz ve ‘ben bilirim egonuz’ yüzünden bugün halk da, hemşireler de BULAŞMIŞTIR!

Hastalanan hemşire arkadaşlara çok geçmiş olsun derken, Allahtan eskisinden daha sağlıklı olmaları için duacıyım.

Size ise söyleyecek sözüm yok lakin bir hocamın bana söylediği şu var.

Hocam derdi ki, “Kartal birine çok kızmışsan ve o haksızsa onu Allah’a havale et. Et ki, o senin vereceğin cezadan çok daha büyüğünü ona kesecektir.”

Sizi Allah’a havale ediyorum...