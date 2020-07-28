Harman'ın paylaşımından sonra kapı kapatıldı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina servisinin kapısının fotoğrafını paylaşmış ve kapının açık olduğunu göstermişti.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’de bu olayı kamuoyunun gündemine getirmişti. Haberimizin üstünden 24 saat geçmeden hastane yönetimi yaşanan olaya el attı ve bu aksaklık giderildi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yeni görüntüyü paylaşarak “yanlışları uyarmak görev, düzeltmek ise erdemdir! Haklı tepkimizi dikkate aldığınız için teşekkür ederiz” dedi.