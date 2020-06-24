Harman: Evet kahramanlar ne yaptınız ?

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman bazı kesimlere sert tepki gösterdi.

Günün yorumunda bugün Türkiye’den gelişlere tepki gösterenleri eleştiren Harman, Güney kapılarının açılmasına ses çıkarmayanları çifte standart uygulamakla suçladı.

Pandemi hastanesinin halen yapılmaması konusunda hükümete de eleştiri oklarını yönelten Kartal Harman, “Şimdi “Biz covid-19’u yendik en başarılı ülke biziz” diye beyanat verenleri iki adım öne alalım lütfen!Evet kahramanlar ne yaptınız ? Ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

Harman’ın paylaşımı şöyle;

⚫ Güneyle kapıların açılmasına ses etmeyenler lütfen Türkiye’den yapılacak uçuşlar için ses çıkarmasınlar!