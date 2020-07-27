Harman'dan net sorular!

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sendikalara Güney Kıbrıs’ın İngiltere’yi B kategorisine alacağını hatırlattı ve bazı sorular sordu.

Harman’ın işte o paylaşımı;

Sendikalar aynı duyarlılığı gösterecekler mi ?

Güney Kıbrıs İngiltere’yi B kategorisine ALIYOR!

Korona virüs ve İngiltere denildiği zaman;

85 Kıbrıslı Türk,

140 Kıbrıslı Rum

Ve bir Maronit olmak üzere toplamda 241 Kıbrıslının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini hatırlıyoruz!

Hal böyleyken Güney Kıbrıs, İngiltere’yi B kategorisine alıyor !

B kategorisi ne mi demek ?

Sadece 72 saatlik PCR testi YETERLİ demek!

Peki, ya KARANTİNA ?

Karantina YOK!

Bakalım şimdi, Türkiye’den gelişler için 7 gün karantina olmazsa olmaz diyen ve eylem kararı alan sendikalar aynı şekilde Güney Kıbrıs’ın bu kararı içim de EYLEM kararı alacaklar mı ?

Yada hükümete Güneyden gelecek olan İngilizler için ya 7 gün karantina yada Güney ile kapıları KAPAT diye baskı yapacaklar mı ?

Şimdi “sağlık bizim için en önemli şey”, diyen sendikalar bakalım bu noktada ne yapacaklar ?

Görelim bakalım amaç SAĞLIK mı, yoksa başka birşey mi ?

Bekliyoruz...

Güney Kıbrıs İngiltere’yi B kategorisine ALIYOR!

Korona virüs ve İngiltere denildiği zaman;

85 Kıbrıslı Türk,

140 Kıbrıslı Rum

Ve bir Maronit olmak üzere toplamda 241 Kıbrıslının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini hatırlıyoruz!

Hal böyleyken Güney Kıbrıs, İngiltere’yi B kategorisine alıyor !

B kategorisi ne mi demek ?

Sadece 72 saatlik PCR testi YETERLİ demek!

Peki, ya KARANTİNA ?

Karantina YOK!

Bakalım şimdi, Türkiye’den gelişler için 7 gün karantina olmazsa olmaz diyen ve eylem kararı alan sendikalar aynı şekilde Güney Kıbrıs’ın bu kararı içim de EYLEM kararı alacaklar mı ?

Yada hükümete Güneyden gelecek olan İngilizler için ya 7 gün karantina yada Güney ile kapıları KAPAT diye baskı yapacaklar mı ?

Şimdi “sağlık bizim için en önemli şey”, diyen sendikalar bakalım bu noktada ne yapacaklar ?

Görelim bakalım amaç SAĞLIK mı, yoksa başka birşey mi ?

Bekliyoruz...

Korona virüs ve İngiltere denildiği zaman;

85 Kıbrıslı Türk,

140 Kıbrıslı Rum

Ve bir Maronit olmak üzere toplamda 241 Kıbrıslının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini hatırlıyoruz!

Hal böyleyken Güney Kıbrıs, İngiltere’yi B kategorisine alıyor !

B kategorisi ne mi demek ?

Sadece 72 saatlik PCR testi YETERLİ demek!

Peki, ya KARANTİNA ?

Karantina YOK!

Bakalım şimdi, Türkiye’den gelişler için 7 gün karantina olmazsa olmaz diyen ve eylem kararı alan sendikalar aynı şekilde Güney Kıbrıs’ın bu kararı içim de EYLEM kararı alacaklar mı ?

Yada hükümete Güneyden gelecek olan İngilizler için ya 7 gün karantina yada Güney ile kapıları KAPAT diye baskı yapacaklar mı ?

Şimdi “sağlık bizim için en önemli şey”, diyen sendikalar bakalım bu noktada ne yapacaklar ?

Görelim bakalım amaç SAĞLIK mı, yoksa başka birşey mi ?

Bekliyoruz...