Harman'dan net sorular!

Harman'dan net sorular!
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sendikalara Güney Kıbrıs’ın  İngiltere’yi B kategorisine alacağını hatırlattı ve bazı sorular sordu.
Harman’ın işte o paylaşımı;
Sendikalar aynı duyarlılığı gösterecekler mi ?
Güney Kıbrıs İngiltere’yi B kategorisine ALIYOR!
Korona virüs ve İngiltere denildiği zaman;
85 Kıbrıslı Türk,
140 Kıbrıslı Rum
Ve bir Maronit olmak üzere toplamda 241 Kıbrıslının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini hatırlıyoruz!
Hal böyleyken Güney Kıbrıs, İngiltere’yi B kategorisine alıyor !
 B kategorisi ne mi demek ?
Sadece 72 saatlik PCR testi YETERLİ demek!
Peki, ya KARANTİNA ?
Karantina YOK!
Bakalım şimdi, Türkiye’den gelişler için 7 gün karantina olmazsa olmaz diyen ve eylem kararı alan sendikalar aynı şekilde Güney Kıbrıs’ın bu kararı içim de EYLEM kararı alacaklar mı ?
Yada hükümete Güneyden gelecek olan İngilizler için ya 7 gün karantina yada Güney ile kapıları KAPAT diye baskı yapacaklar mı ?
Şimdi “sağlık bizim için en önemli şey”, diyen sendikalar bakalım bu noktada ne yapacaklar ?
 Görelim bakalım amaç SAĞLIK mı, yoksa başka birşey mi ?
 Bekliyoruz...

Güney Kıbrıs İngiltere’yi B kategorisine ALIYOR!

Korona virüs ve İngiltere denildiği zaman;
85 Kıbrıslı Türk,
140 Kıbrıslı Rum
Ve bir Maronit olmak üzere toplamda 241 Kıbrıslının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini hatırlıyoruz!

Hal böyleyken Güney Kıbrıs, İngiltere’yi B kategorisine alıyor !

B kategorisi ne mi demek ?
Sadece 72 saatlik PCR testi YETERLİ demek!

Peki, ya KARANTİNA ?
Karantina YOK!

Bakalım şimdi, Türkiye’den gelişler için 7 gün karantina olmazsa olmaz diyen ve eylem kararı alan sendikalar aynı şekilde Güney Kıbrıs’ın bu kararı içim de EYLEM kararı alacaklar mı ?

Yada hükümete Güneyden gelecek olan İngilizler için ya 7 gün karantina yada Güney ile kapıları KAPAT diye baskı yapacaklar mı ?

Şimdi “sağlık bizim için en önemli şey”, diyen sendikalar bakalım bu noktada ne yapacaklar ?

Görelim bakalım amaç SAĞLIK mı, yoksa başka birşey mi ?

Bekliyoruz...

Korona virüs ve İngiltere denildiği zaman;
85 Kıbrıslı Türk,
140 Kıbrıslı Rum
Ve bir Maronit olmak üzere toplamda 241 Kıbrıslının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini hatırlıyoruz!

Hal böyleyken Güney Kıbrıs, İngiltere’yi B kategorisine alıyor !

B kategorisi ne mi demek ?
Sadece 72 saatlik PCR testi YETERLİ demek!

Peki, ya KARANTİNA ?
Karantina YOK!

Bakalım şimdi, Türkiye’den gelişler için 7 gün karantina olmazsa olmaz diyen ve eylem kararı alan sendikalar aynı şekilde Güney Kıbrıs’ın bu kararı içim de EYLEM kararı alacaklar mı ?

Yada hükümete Güneyden gelecek olan İngilizler için ya 7 gün karantina yada Güney ile kapıları KAPAT diye baskı yapacaklar mı ?

Şimdi “sağlık bizim için en önemli şey”, diyen sendikalar bakalım bu noktada ne yapacaklar ?

Görelim bakalım amaç SAĞLIK mı, yoksa başka birşey mi ?

Bekliyoruz...

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