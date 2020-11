Harman: Biraz ahlak, biraz edep lazım!

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman İhtiyat sandığında bir memurun bilgisayarında +18 film izlemesine tepki gösterdi. Harman paylaşımında şöyle dedi;

⚫️ Bu nasıl bir açlık, nasıl bir yokluktur be!

➖ İnsan iş yerinde ( devlet dairesinde ) nasıl porno film izler mi yahu ?

➖ Hele ki vatandaş ihtiyat sandığında dışarda işinin olmasını bekleyecek, sen bilgisayarında porno film izleyeceksin, bana bunu bir açıkla be abi ?

➖ Yani hiç düşünemedin mi ‘ayağa kalkman’ gerekebileceğini ?

➖ Nasıl kalkacaksın be ?

➖ Millet senin kıçını başını görmek zorunda mı?

➖ O daireye, kızımız gider, anamız gider, kardeşimiz gider!

➖ Sende elin bilmem nerende mi karşılayacaksın onları ?

➖ Kafan bilmem nerendeyken karşına çıkan bir kadın çalışana yada bir kadın vatandaşa ne gözle bakıyor olabilme ihtimalini bile yazmak istemem, çünkü iş başka boyuta gidecek !

➖ Bu kadar mı boş gezenin boş kalfasısın sen ?

➖ Yok mu yahu senin işin gücün de dairede porno izleyecek vakit bulabiliyorsun ?

➖ Biraz ahlak, biraz edep lazım!