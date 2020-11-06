Harman: Biraz ahlak, biraz edep lazım!

Harman: Biraz ahlak, biraz edep lazım!
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman  İhtiyat sandığında bir memurun bilgisayarında +18 film izlemesine tepki gösterdi. Harman paylaşımında şöyle dedi;

⚫️ Bu nasıl bir açlık, nasıl bir yokluktur be! 
➖ İnsan iş yerinde ( devlet dairesinde ) nasıl porno film izler mi yahu ? 
➖ Hele ki vatandaş ihtiyat sandığında dışarda işinin olmasını bekleyecek, sen bilgisayarında porno film izleyeceksin, bana bunu bir açıkla be abi ? 
➖ Yani hiç düşünemedin mi ‘ayağa kalkman’ gerekebileceğini ? 
➖ Nasıl kalkacaksın be ? 
➖ Millet senin kıçını başını görmek zorunda mı? 
➖ O daireye, kızımız gider, anamız gider, kardeşimiz gider! 
➖ Sende elin bilmem nerende mi karşılayacaksın onları ? 
➖ Kafan bilmem nerendeyken karşına çıkan bir kadın çalışana yada bir kadın vatandaşa ne gözle bakıyor olabilme ihtimalini bile yazmak istemem,  çünkü iş başka boyuta gidecek ! 
➖ Bu kadar mı boş gezenin boş kalfasısın sen ? 
➖ Yok mu yahu senin işin gücün de dairede porno izleyecek vakit bulabiliyorsun ? 
➖ Biraz ahlak, biraz edep lazım!

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