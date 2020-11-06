Harman: Biraz ahlak, biraz edep lazım!

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman İhtiyat sandığında bir memurun bilgisayarında +18 film izlemesine tepki gösterdi. Harman paylaşımında şöyle dedi;
⚫️ Bu nasıl bir açlık, nasıl bir yokluktur be!
➖ İnsan iş yerinde ( devlet dairesinde ) nasıl porno film izler mi yahu ?
➖ Hele ki vatandaş ihtiyat sandığında dışarda işinin olmasını bekleyecek, sen bilgisayarında porno film izleyeceksin, bana bunu bir açıkla be abi ?
➖ Yani hiç düşünemedin mi ‘ayağa kalkman’ gerekebileceğini ?
➖ Nasıl kalkacaksın be ?
➖ Millet senin kıçını başını görmek zorunda mı?
➖ O daireye, kızımız gider, anamız gider, kardeşimiz gider!
➖ Sende elin bilmem nerende mi karşılayacaksın onları ?
➖ Kafan bilmem nerendeyken karşına çıkan bir kadın çalışana yada bir kadın vatandaşa ne gözle bakıyor olabilme ihtimalini bile yazmak istemem, çünkü iş başka boyuta gidecek !
➖ Bu kadar mı boş gezenin boş kalfasısın sen ?
➖ Yok mu yahu senin işin gücün de dairede porno izleyecek vakit bulabiliyorsun ?
➖ Biraz ahlak, biraz edep lazım!