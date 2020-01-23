Hane Halkı Bütçe Anketi Gerçekliği Karşılamadı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Devrim Barçın, Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne yaptığı açıklamada 2015 yılında yapılan Hane Halkı Bütçe Anketi’nin o dönemde gerçekliği karşılamadığını belirtti. Barçın, bu anketi dolduran vatandaşların da gerçek bilgi vermesi gerektiğinin altını çizdi.

“Tüketim Noktasında Ana Gruplar Çıkıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Devrim Barçın, “Hane halkı bütçe anketi sonucunda toplumun tüketim noktasında ana grup ağırlıkları ortaya çıkıyor. Tabi bütün toplumu ölçmek yani herkese anket yapmak mümkün olmadığı için bu, belirlenen bir örneklem üzerinden yapılıyor. Gelir grupları, yaşam standartları, bölgesel nüfusa oran dikkate alınarak belirli örneklem çıkarılıyor. Bu örneklemlere anketler verilerek insanlardan tüketim kalıplarını, nereye ne harcadıklarını ilgili zaman diliminde yazmaları isteniyor. Bu yapılan anketin sonucunda paylaştığım resimdeki anketin sonuçları ortaya çıktı.” şeklinde konuştu.

“Gerçekliği Karşılamadı”

Barçın, “Enflasyon hesaplamasına yönelik 2015 yılında yapılan Hane Halkı Bütçe Anketi örnekleminden genelleme yapılarak, bulunan hane halkının yani ülkedeki vatandaşların tümünün 2015’te bir yılda resimdeki ana gruplara harcadığı rakam 383 Milyon 811 TL olarak açıklandı. 2015 yılında Maliye Bakanlığı tarafından ödenen yıllık maaş toplamı ise 1 Milyar 181 Milyon TL. E bir de buna özel sektör çalışanlarının kazandığı maaşları ekleyin. Gerçek kişi gelirlerinin yıllık 2 milyar TL’ye dayandığı bir ortamda harcamanın 383 Milyon 811 TL olduğu genellemesi (ki bu durumda vatandaşların 2015 yılında yaklaşık %70 tasarruf yapmış olması lazım) iş bu anketin yanlış doldurulduğunu ve gerçekliği karşılamadığını bize ispatlamaktadır.” diye konuştu.

“Ankete Katılanlar Doğru Bilgi Vermeli”

Devrim Barçın, “Bu sene anketin hazırlıkları başladı, 2021 yılında yapılacak. Türkiye’de her sene yapılıyor. Bizde maliyet yüksek olduğu için 5 yılda bir yapılıyor. Bizde 2015 yılında yapıldı. Bu örneklemin tümevarımda yanlış sonuca gidilmesindeki en büyük nedenlerden biri de vatandaşın doldurduğu anket formlarına gerçek harcamalarını yazmamasıdır. Bu da toplumun ne kadar kayıt dışı çalıştığını gösterir. Yani bir kişi ikinci iş yapması yasakken yapıyorsa veya kayıt dışı iş yapıyorsa ya da geliri asgari ücretten yatırılıyorsa o birey, ankette korkuyor ve doğru bilgi vermiyor. Bu sefer de tümevarım yanlış noktaya gidiyor. Bu hane halkı anketlerini dolduran vatandaşların, her türlü kazancını legal ya da illegal olduğuna bakılmaksızın bildirmesi gerekiyor. Bu vatandaşa da vereceği bilgilerin saklı tutulduğunun, kimseyle paylaşılmayacağının ve herhangi bir yasal işlemin yapılmayacağının söylenmesi gerekir. Bu hane halkı anketinin yanlış hesaplanmasıyla, hem maaşlarda hem diğer ödeneklerde acısını çekiyoruz.” ifadelerini kullandı.