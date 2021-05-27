Hamitköy asırlık çınarını kaybetti

Ömrünü doğada hayvanları ile geçiren, son zamanlarına kadar da mesleği olan çobancılığı yapmaya devam eden Hamitköy'ün İzzet Dayısı, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dukuli İzzet olarak bilinen İzzet Sakallı tam bir av tutkunu olarak da biliniyordu. İzzet Sakallı'nın cenazesi dün Hamitköy Camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığına defnedildi.

