Hamitköy asırlık çınarını kaybetti

banner32

Hamitköy asırlık çınarını kaybetti
banner23

Ömrünü doğada hayvanları ile geçiren, son zamanlarına kadar da mesleği olan çobancılığı yapmaya devam eden Hamitköy'ün İzzet Dayısı, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dukuli İzzet olarak bilinen İzzet Sakallı tam bir av tutkunu olarak da biliniyordu. İzzet Sakallı'nın cenazesi dün Hamitköy Camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığına defnedildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galip Mendi doğruladı
Galip Mendi doğruladı
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18