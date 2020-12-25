Halkına zafer sevincini yaşatan yenilmez bir savaşçı!

Azerbaycan halkı, İlham Aliyev gibi lideri olan mutlu insanlardır. Samimiyeti ve sadeliği ile fark yaratan, vatandaşlarına yerli bir tavır sergileyen ve her zaman halkına özen gösteren Cumhurbaşkanımıza halkımız minnettardır. Azerbaycan halkı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir siyasi ve muzaffer bir lider olarak faaliyetini takdir ediyor.

Bugün Azerbaycan, İlham Aliyev sayesinde ekonomik, siyasi ve askeri alanda söz sahibi olabiliyor. Son olaylar, bunun kolay bir iş olmadığını göstermiştir. Halkının çıkarlarına hizmet eden bir politika izleyebilmek için kararlı ve iradeli olmak gerekir. Bu kriterlerin her biri Başkomutan İlham Aliyev'de var. Ülkenin kafasını karıştırmak ve onu çöp sahasına dönüştürmek için en çirkin yollara bile başvurarak çeşitli yollarla devlet başkanına baskı yapıyorlar. Ancak İlham Aliyev'in güçlü iradesi, kesin hatlara dayanan politikası ve halkın desteği, ellerin devletimize uzanarak "bereket" almasına izin vermedi.

İlham Aliyev Azerbaycan'ın gelişmesini, halkın sosyal refahını ve tarihi zaferimizi sağlayan eşsiz bir liderdir. Cumhurbaşkanı, Azerbaycan halkının 27 yıllık özlemine 44 günde son verdi. Sayın Cumhurbaşkanı, Karabağ'ın özgürlüğünü kısıtlama, sabır ve şaşırtıcı siyasi manevralarla sağladı. İnşa ettiği ve yüksek teknolojili silahlar sağladığı profesyonel Ordu, Başkomutan'ın umutlarını haklı çıkardı ve kahramanlık örnekleri yarattı. Tarih ayrıca gücünü halktan alan bir liderin her zaman KAZANAN olduğunu söylüyor! Memleketine bağlı bir lidere, yüreğinde Azerbaycan sevgisi olan, sadece ülkesinin değil bölgenin de KAZANAN LİDERİNE güç gelemez! İlham Aliyev muzaffer bir cumhurbaşkanı, kahraman bir lider! Halkımızı utançtan kurtardı. Bize hiç yaşamadığımız ZAFER sevincini verdi. Azerbaycan halkının İlham Aliyev liderliğinde çok şeylere imza atacağına inanıyoruz.

Bugün Sayın Başkan'ın doğum günü. Kendisini bu vesileyle tebrik ediyor, sağlık ve yeni zaferler diliyoruz.

Her şey için çok teşekkür ederim Sayın Başkan!

Biz her zaman emrinizdeyiz!

Yeni Azerbaycan Partisi Nizami İlçe Başkan Yardımcısı Ramin Ahmadov, Mission Media Group Başkanı