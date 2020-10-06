Halkın Partisi koalisyondan çekilme kararı aldı

Başbakan Ersin Tatar’ın, Maraş’ın kıyı şeridinin açılması kararını duyurmasının ardından toplanan HP Parti Meclisi, koalisyondan çekilme kararı aldı.

Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısı saat 20.00 sıralarında başlamıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş kararınını ardından “Bu Maraş'ın açılması değil, Maraş'a dair açıklamadır. Bir koalisyon olduğunu ve bu kadar önemli kararların birlikte alınmasının şart olduğunu belli ki Sayın Tatar halen daha anlayamamış, öğrenememiştir. Devletin başı olmaya, Cumhurbaşkanı olmaya aday olan birisinin devletin nasıl çalıştığını bilmiyor ya da göz ardı ediyor olması vahimdir” açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Ersin Tatar ise, Maraş açılımını hükümet ortağının hep desteklediğini belirterek, hükümetin bozulması gibi bir durumun seçimlerden sonraya kalacağını dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 22:46