Halil İbrahim Mengi’nin otopsi sonucu açıklandı!

5 Ocak tarihinde, Lefkoşa – Ortaköy’de Levent Apartmanı’nın ikinci katındaki dairesinde ölü olarak bulunan 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin başına aldığı darbe neticesinde “kesici / ezici ve küt kafa travması, çoklu kafa kemikleri kırıkları, beyin doku yaralaması ve beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU

Maktul Halil İbrahim Mengi ile aynı evde yaşayan, nişanlısı Sinem Cesuroğlu ile Cesuroğlu’nun teyzesi Cemaliye Onyıldız tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı, haklarında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Zanlılar hakkında üç gün daha tutukluluk talep edilmesinin ardından, mahkeme, her iki zanlının da soruşturmaya etki etmemesi adına üçer gün polis nezaretinde tutuklu kalmalarına karar verdi.

MAKTÜL, TUVALETTE BULUNDU

Mengi’nin, evin tuvalet kısmında, yüzükoyun yatar bir vaziyette tespit edildi. Zanlılar Cemaliye Onyıldız ile Sinem Cesuroğlu’nun ise oturma odasında otururken tespit edildiklerini kaydetti.

ÇOK SAYIDA KAN LEKESİNE RASTLANDI, SAKLI HALDE KAN LEKELİ KESER VE İNGİLİZ ANAHTARI BULUNDU

Mahkemeden temin edilen arama izni sonucunda, ev içerisinde arama yaptıklarını, çok sayıda kan lekesine rastladıklarını belirterek, koridordaki çamaşır makinesinin arkasında saklanmış halde; tahta saplı bir keser ve İngiliz anahtarının “üzerlerinde kan lekesi ile” bulunduğunu aktardı.